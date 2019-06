Misirin devrilmiş prezidenti Məhəmməd Mursi paytaxt Qahirədə vəfat edib.

Metbuat.az-ın Anadolu agentliyinə istinadən məlumatına görə, o, məhkəmədə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, keçmiş dövlət başçısı 5 ildir casusluq işi üzrə ittiham edilirdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

