"Çelsi" futbolçusu Villan üçün "Barselona" və "Atletiko"nun göndərdiyi təklifləri rədd edib.

Metbuat.az-ın "Sky Sports"a istinadən yaydığı xəbərə görə, London təmsilçisi hər iki klubun 35 milyon funt sterlinq dəyərində təklifini müsbət cavablandırmayıb.

"Çelsi"nin 2020-ci ilin yayında müqaviləsinin müddəti başa çatacaq braziliyalı yarımmüdafiəçini komandada saxlamaq istədiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.