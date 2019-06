Çin Xalq Respublikasının Sədri, Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Si Cinpin iyunun 20-də Koreya Xalq Demokratik Respublikasına rəsmi səfərə gedəcək.

Metbuat.az Azərtaca istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Kommunist Partiyasının beynəlxalq əlaqələr departamentinin mətbuat katibi Xu Caomin məlumat verib. KXDR lideri Kim Çen Inın dəvəti ilə baş tutacaq səfər iyunun 21-dək davam edəcək.

