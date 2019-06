İyunun 18-i Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin püşkü atılacaq.

Metbuat.az-ın klubun saytına istinadən verdiyi məlumata görə, bu turnirdə ölkəmizi təmsil edəcək "Qarabağ" klubunun 5 potensial rəqibi məlum olub:

"Valletta" (Malta),

"Sarayevo" (Bosniya və Herseqovina),

"Sutyeska" (Monteneqro),

"Partizani" (Albaniya),

"Saburtalo" (Gürcüstan).

