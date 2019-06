Ələtdə AĞIR QƏZA: 3 ölü, 5 yaralı

Ələt yolunda avtobusun aşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Banqladeş vətəndaşları 1983-cü il təvəllüdlü Muhammed Arşad, 1979-cu il təvəllüdlü Zahangir Alam, 1987-ci il təvəllüdlü Ruhul Amin və 1990-cı il təvəllüdlü Huseyn Muhasib, 22 yaşlı Vetri Çelvin, 42 yaşlı Məhəmməd Muxtar, 40 yaşlı İslam Məcdun və sürücü 27 yaşlı Ağayev Mehman Azad oğlu ağır xəsarət alıblar.

Yaralılar bədənin müxtəlif nahiyələrinin xəsarəti ilə bağlı saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə müraciət olunub. Qeyd edək ki, əcnəbi vətəndaşlar Səbail rayon Badamdar qəsəbəsində yaşayırlar. Və ümumilikdə 8 nəfər xəsarət alıb, onlardan 3-ü hadisə yerindəcə keçinib (Report).

