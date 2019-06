4 ölkə işıqsız qaldı

Cənubi Amerikanin 4 ölkəsi - Argentina, Uruqvay, Braziliya və Paraqvayda elektrik enerjisinin verilməsində ciddi problemlər yaranıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Argentinə və Uruqvayın böyük hissəsinə, Braziliya və Paraqvayın isə bir neçə vilayətinə elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb. Ümumilikdə 50 milyon insan problemdən ziyan görüb. Qatar səfərləri dayanıb. İşıqforlar işləmir.

Hadisənin səbəblərinə dair rəsmi açıqlama olmasa da, problemə mərkəzi elektrik naqillərinin sıradan çıxdığının səbəb olduğu irəli sürülür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

