Günün ulduz falı - 18 İYUN

Qoç – ciddi və dərin hisslər, gərginliklər, problemlər istisna deyil.

Hətta emosional şok da ola bilər. Halbuki, situasiya soyuqqanlılıq və düşünülmüş həllər tələb edir. Təmkinli olun, problemləri həll etməyə çalışın. Nəticə əldə etməyə çalışın.

Köhnə dostlar sizi təəssüfləndirə bilər. Yeni bədxahlarınızın peyda olması istisna deyil. Ehtiyatlı və diqqətli olsanız, problemlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz.

Buğa – günün ilk yarısında yarana biləcək qəfil hadisələrə tam hazır olun. Çətin, birmənalı olmayan situasiyaların öhdəsindən gəlmək üçün problemlərin çözümündə kreativ davranın.

Günün ikinci yarısında qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün müxtəlif variantları təhlil edin. Onların arasında ən optimalını seçin.

Məişət çətinliklərini sürətlə aradan qaldırmağa can atın. Ünsiyyət çevrənizi genişləndirə bilərsiniz.

Axşam saatları birgə istirahət üçün əlverişlidir. Texnika və ya avadanlıq almaq üçün münasib zaman deyil.

Əkizlər – hədəflərlə məqsədləri təftiş edin. Onların arasında ən gərəklisini, əlçatanını seçərək məqsədə doğru qətiyyətlə irəliləyin. Saatlar keçdikcə emosional fon daha gərgin olacaq. Əhvalınız dəyişə bilər.

Günün ikinci yarısında hərdəmxəyallıq etməyin. İzafi gərginlikdən qurtulun. Stereotip düşüncəyə qapılmasanız, yaxın ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyətiniz normal olacaq.

İttiham və iradlar üçün münasib zaman deyil.

Xərçəng – yetərincə laübəli, narahat gündür. Başqalarının problemlərinin həllində aktiv iştirak edərək öz işlərinizi unutmayın. Mübahisədə vasitəçilik etmək olar. Amma hakimlik fikrinə düşməyin.

Günün ikinci yarısında yaxşı tanımadığınız insanların təkliflərini qəbul etməyin. Yollarda tıxaclar istisna deyil.

Texniki nasazlıqlar sizi pərişan etməsin.

Səhhətinizdə kiçik problem yaransa belə, həkimə müraciət edin.

Şir – günün ilk yarısından etibarən intensiv işləyin. Tənbəllik etməyin. Bir qədər əvvəl başladığınız işi bitirin.

Yarımçıq işlərin sayını artırmayın. İstənilən layihənin əvvəli təki, məntiqi sonluğu da olmalıdır.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərinizdə, ünsiyyətdə yaranan bəzi çətinlikləri kritik vəziyyət saymayın. Detallara ifrat əhəmiyyət verməyin. Fikir ayrılıqlarını normal şəkildə çözməyə çalışın.

Axşam saatlarında gəzintiyə çıxmaq olar.

Qız – bu gün təmas və ünsiyyətlər nə qədər çox olarsa, gün o qədər uğurlu keçəcək. İnsanaların gur olduğu yerdə vaxt keçirmək, diqqət cəlb etmək, bildiklərinizi bölüşmək və başqalarının problemlərini müzakirə etmək istəyəcəksiniz.

İnsanlara yardım etmək, alicənab davranmaq, kimsənin xətrinə dəyməmək – bugünkü davranışınızdır.

Yaxın ətrafınızla təmaslarda səmimi və gülərüz olun.

Tərəzi – məqsədlərinizi reallaşdırmaq üçün var qüvvənizlə çalışın. Qarşınıza qoyduğunuz hədəfi nə qədər tez “vursanız”, bir o qədər yaxşıdır. İmkan olan kimi fəal işləyin. Yorulsanız, dincəlin. İfrat yorğunluqda fəsadlar yoxdur.

Günün ikinci yarısında intellektual fəaliyyət gözlənilən bəhrəni verəcək. Bununla belə, fiziki işləri unutmayın.

Yaxınlarınızla ünsiyyətdə yumşaq, güzəştlərə meylli olun.

Sakit, səbrli davranın.

Əqrəb – təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin. Ehtiyatlı, təmkinli olun. Soyuqqanlı insan təsiri bağışlamağınız gərəkdir. Yaxşı tanımadığınız insanlarla münasibətlərdə emosiyalara uymayın. Hirslənməyin. İlkin təəssüratlara aldanmayın.

Günün ikinci yarısında istismar olunan fərdə çevrilməyin. Qeyri-adi, çətin, qarışıq situasiyadan çıxış yolu tapmaq üçün çevik olun. Fəndgirlik də istisna deyil.

Sevdiyiniz insanla təmaslarda anlaşılmaz məqamlara aydınlıq gətirmək, bəzi hərəkətlərdəki sualları aradan qaldırmaq üçün üzbəüz söhbətə ehtiyac duyulur.

Oxatan – ətrafda nələrin baş verməsindən asılı olmayaraq təmkinli və səbrli olun. Başqalarının, daha emosional və təmkinsiz insanların qarşılaşdıqları insanların problemlərini bu minvalla dəf edə bilərsiniz.

Yaxın saydığınız insanlarla ünsiyyət sizə rahatlıq, sakitlik bəxş edəcək.

Qısamüddətli, amma yorucu olmayan səfərə çıxa bilərsiniz.

Oğlaq – sakit, ahəstə işin çətinləşdiyi bir zamandır. Analitika ilə bağlı fəaliyyət üçün əlverişli vaxt deyil. İşiniz uzaq məsafələrdə reversiv hərəkətlə bağlıdırsa, sərvaxt olun.

Günün ikinci yarısında problemlərin həllində tələskənliyə yol verməyin. Danışmaqla bahəm, başqalarını dinləməyi də bacarın. Yaxınlarınızla münasibətlərdə qayğıkeş, səmimi olun.

İstənilən çətinliyi danışıqlar vasitəsilə çözmək olar.

Dolça – aktiv, enerjili olun. Passivlik və süstlük əleyhinizədir. Dəyişən şərtələrə, situasiyadakı fərqli məqamlara alışmağa çalışın. Yaranmış imkanlardan bəhrələnin. Adi problemlər trivial olmayan həllər tələb edir.

Günün ikinci yarısında kommersiya və ya biznes layihəsi uğurlu alına bilər. Fəaliyyətinizin məhsuldarlıq səviyyəsini artırın.

Yaxşı tanımadığınız insanlarla təmaslarda ehtiyatlı olun. Düşünülməmiş qərarlar qəbul etməyin.

Balıqlar – günün ilk yarısından etibarən problemlərin sayı artacaq. Yaxınlarınız diqqət, problemlər isə aktiv həllini tələb edir. Texnikanın qəflətən sıradan çıxması, yolda tıxaclar, vəd etdiyiniz görüşə gecikməyiniz istisna deyil.

Fors-major vəziyyətlər əsla əhvalınızı korlamamalıdır.

Günün ikinci yarısında dəyər verdiyiniz insanla kiçik məsələlərin ucbatından mübahisə etməyin. Münasibətləri korlamayın. Dartışmalar sonradan ciddi münaqişəyə çevrilə bilər.

Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. / Milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.