Sarrinin "Yuventus"a keçidindən sonra "Çelsi" baş məqçi axtarışlarına strat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub prezidenti, baş məqçi postuna Frank Lempardı gətirməyi planlayır. "Zadəganların" əfsanəsi ötən mövsüm İngiltərə Çempionşipində "Derbi Kounti"nin sükanı arxasında möhtəşəm işlər bacarıb. Yayılan məlumatlara əsasən isə gənc mütəxəssis baş məşqçi postuna keçərsə köməkisi qismində komandanın keçmiş futbolçuları Didye Droqba və Shay Givenlə birgə çalışacaq.

