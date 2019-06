Kapital Bank müştərinin kreditini tam ödədi

Xəbər verdiyimiz kimi, Kapital Bank nağd pul krediti götürən müştərilər üçün “Kreditini biz ödəyək” adlı stimullaşdırıcı lotereya keçirib. Şərtlərə görə 1 may – 31 may 2019-cu il tarixləri arasında kredit götürən müştərilər avtomatik olaraq lotereyada iştirak edib, qalib ola bilərdilər.

Metbuat.az bildirir ki, 7 iyun 2019-cu il tarixində lotereyanın son tirajı keçirilib və aylıq kredit ödənişini qazanan 3 müştəri ilə yanaşı daha bir müştəri əsas hədiyyəni – tam kredit məbləğini əldə edib. Qalib gələn müştəri Kapital Bank-ın Lənkəran filialının müştərisi Dövlət Ağacanov oldu.

Lotereya ərzində ümumilikdə 12 müştəri aylıq kredit ödənişini, bir müştəri isə tam kreditini qazanıb. Qaliblərin siyahısı sayta əlavə olunub – www.kapitalbank.az/lotereya.

