Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Qarabağ , Hava , Məzənnə
Reklam

“Judo Club 2012”nin karateçisi “Qazaxıstan Open”də gümüş medala sahib çıxdı

“Judo Club 2012”nin karateçisi “Qazaxıstan Open”də gümüş medala sahib çıxdı
10:54 18 İyun 2019
49 İdman
Səbuhi Allahverdizadə
A- A+

İyunun 14-16-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada karate (WKF) üzrə “Qazaxıstan Open” turniri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdə iştirak edən Azərbaycan yığma komandası 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc medala layiq görülüb. Yığma komandamızın heyətində Qazaxıstana yollanan “Judo Club 2012”nin üzvü Fidan Dadaşova (48 kq) da mükafatçılar sırasında yer alıb. Təmsilçimiz 14-15 yaşlı yeniyetmələrin yarışında gümüş medala sahib çıxıb.

“Qazaxıstan Open” turnirindən sonra karateçilərimiz Macarıstanın paytaxtı Budapeştə yollanıblar. Təmsilçilərimiz burada karate (WKF) üzrə dünya məktəblilərarası “Combat Games 2019” beynəlxalq turnirində mübarizə aparacaqlar.

İyunun 20-dək davam edəcək nüfuzlu yarışda “Judo Club 2012”nin üzvlərindən Kənan Babayev (68 kq), Fərid Ağayev (76 kq) və Fidan Dadaşova (48 kq) da qüvvəsini sınayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

Judo Club Kənan Babayev Fidan Dadaşova Combat Games Fərid Ağayev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bəhramla Tahirdən millimizə sərt tənqid - VİDEO

Bəhramla Tahirdən millimizə sərt tənqid - VİDEO

18 İyun 2019 11:05
"Çelsi" baş məqçi axtarışında -

"Çelsi" baş məqçi axtarışında - Lempard ən böyük namizəddir

18 İyun 2019 10:00
"Qarabağ"ın rəqibi müəyyənləşir - Yenilənir

"Qarabağ"ın rəqibi müəyyənləşir - Yenilənir

18 İyun 2019 09:47
"Qarabağ"ın rəqibi müəyyənləşir - YENİLƏNİR

"Qarabağ"ın rəqibi müəyyənləşir - YENİLƏNİR

18 İyun 2019 08:48
"Neftçi" və "Səbail" rəqibini tanıyır - YENİLƏNİR

"Neftçi" və "Səbail" rəqibini tanıyır - YENİLƏNİR

18 İyun 2019 08:23
Nesta "Frozinone" klubunun baş məşqçisi oldu

Nesta "Frozinone" klubunun baş məşqçisi oldu

18 İyun 2019 08:08
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bu gün »

Yeni sosial şəbəkə sürətlə yayılır -

18 İyun 2019 11:10

Baş Nazirin müavini: "Azərbaycan iyulun 15-də BMT-yə ikinci hesabatını təqdim edəcək"

18 İyun 2019 11:07

Bakı metrosunda qorxulu anlar -

18 İyun 2019 11:07

Bəhramla Tahirdən millimizə sərt tənqid - VİDEO

18 İyun 2019 11:05

"Neftçi"nin kapitanı: "Dedi-qodulara görə komandadan üz döndərməsinlər"

18 İyun 2019 10:57

"Bekarçılıq idi, mənə yazılan şərhləri oxudum. Gəbərin, qurdlu məxluqlar”

18 İyun 2019 10:57

Tərtərdə iki traktor yanıb

18 İyun 2019 10:55

“Judo Club 2012”nin karateçisi “Qazaxıstan Open”də gümüş medala sahib çıxdı

18 İyun 2019 10:54

Zakir Həsənov: Erməni nazir yalan danışır, özünü nümayiş etdirir

18 İyun 2019 10:50

Bu məşhur da cinsi azlıqlara DƏSTƏK OLDU

18 İyun 2019 10:48