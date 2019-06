Berdiməhəmmədov oğluna yüksək vəzifə verdi

Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov oğlu Sərdarı yüksək vəzifəyə təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin dövlət informasiya agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, 37 yaşlı Sərdar Türkmənistanın mərkəz-cənub bölgəsindəki Ahal regionunun qubernatoru təyin olunub. Buna qədər o, 2019-cu ilin yanvarından bugünə qədər regionun qubernator müavini kimi fəaliyyət göstərib.





Prezidentin yeganə oğlu silahlı qüvvələrdə polkovnik- leytenantdır. O, 2016-cı ildə millət vəkili seçilib, 2018-ci ilin martında isə Xarici İşlər nazirinin müavini postuna gətirilib. (Qafqazinfo)

