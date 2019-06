İyunun 17-də saat 15 radələrində Xətai rayonu ərazisindəki lombardların birindən Rayon Mühafizə İdarəsinə həyəcan siqnalı daxil olmuşdur.

Metbuat.az məlumat verir ki, dərhal həmin ünvana gəlmiş polis əməkdaşları tərəfindən lombardasaxta qızıl verən şəxsin 1300 manat pul alaraq qaçdığı müəyyən edilmişdir.

Polis əməkdaşlarının çevikliyi sayəsində həmin şəxs saxlanılaraq 36-cı Polis Bölməsinə təhvil verilmişdir.

Onun Bakı şəhər sakini E.Mustafayev olduğu müəyyən edilmişdir.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.