Türkiyənin Sakarya şəhərində bir uşağın binanın üçüncü mərtəbəsindən yerə yıxılması təhlükəsizlik kamerasına anbaan düşüb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Yunus Əmrə məhəlləsi 4043 küçədə yaşayan iki yaşlı suriyalı Rava el-Hızır eyvanda oynayarkən yerə yıxılıb.

Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını gəlib və uşaq Akyazı dövlət xəstəxanasına çatdırılıb. Onun vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.