UEFA-nın sabiq prezidenti Mişel Platini həbs olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, fransalı funksioner 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatı ilə bağlı korrupsiya araşdırmaları çərçivəsində Parisdə saxlamılıb. O, hazırda Nanterra polis şöbəsində göz altındadır.

Platini səsvermənin nəticələrinin mümkün saxtalaşdırılması prosesində iştirakda şübhəli bilinir. (Report)

