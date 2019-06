"Futbolla vidalaşmaq hələ tezdir" - Robben

"Bayern Münhen"lə yollarını ayıran Ariyen Robbeni bir sıra komandalar heyətində görmək istəyir.

Metbuat.az məlumat verir ki, Robbeni yeni mövsümdə ölkəsinin PSV, "Ayaks" və "Qroningen" komandaları ilə yanaşı "Beşiktaş", "Benfika" və Yaponiya klubları sıralarında görmək arzusundadırlar. Təcrübəli holland futbolçu açıqlamasında hələ ki, istirahət etdiyini ancaq futbolla sağollaşmağın tez olduğunu söyləyib. Robbenin meneceri KİV-ə açıqlamasında adı çəkilən komandalar arasında "Beşiktaş" və "Benfika"nın daha israrlı olduğunu vurğulayıb.

Qeyd edək ki, 35 yaşlı ulduz ötən mövsüm "Bavariya"da keçirdiyi 19 oyunda 6 qiol vurubsa, 2 qolun da ötürməsini edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.