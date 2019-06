Azərbaycan nümayəndə heyəti Beynəlxalq Əmək Konfransının 108-ci sessiyasında iştirak edir

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) üzv dövlətlərinin hökumət nümayəndələri və sosial tərəfdaşlarının iştirakı ilə Cenevrə şəhərində (İsveçrə Konfederasiyası) Beynəlxalq Əmək Konfransının 108-ci sessiyası keçirilir.

Metbuat.az bildirir ki, tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Nümayəndə heyətinə Nazirliklə yanaşı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının rəhbər şəxsləri daxildir.

Sessiyada BƏT-in 100 illiyi ilə əlaqədar Təşkilatın “Əməyin gələcəyi” təşəbbüsünə uyğun olaraq bu mövzudamüzakirələr aparılır.

Sessiyanın plenar iclasında S.Babayevin çıxışı nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.