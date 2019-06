Hər kəs onun model olduğunu düşünür -Əsl peşəsini öyrənənlər çox təəccüblənir

Amerikanın Kaliforniya əyalətində yaşayan Evan Antin adlı gənc adamı görən hər kəs onun model olduğunu düşünsə də, onun əsl peşəsi çox fərqlidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 1984-cü ildə doğulan Antinin xarici görünüşü səbəbilə hər kəs aktyor və ya model olduğunu düşünsə də, o işini çox sevən eqzotik heyvan baytarıdır.

Kariyerasına model olaraq başlayan Evan Antin daha sonra özəl idman treyneri olaraq fəaliyyət göstərməyə başlayıb.

Daha sonra isə heyvanları nə qədər çox sevdiyini anlayan adam eqzotik heyvan baytarı olmağa qərar verib.

“İnstagram”da 1 milyondan çox izləyicisi olan Evan “People” jurnalı tərəfindən dünyanın ən cazibədar baytarı seçilib.

O, “superman” rolunu canlandıran Henry Cavilə bənzədiyi və heyvanlara kömək etməkdən zövq aldığı üçün “Superman” olaraq da tanınır.

Yaraşıqlı baytar bir çox televiziya kanalında qonaq olub. Bir sürüngən sahibi olan Evanın “Youtube” kanalı da var.

Çarəsiz heyvanlara ümid olmaq istəyən Antin bu peşə ilə məşğul olarkən 6 qitədə bir çox ölkə gəzib.

