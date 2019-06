Pakistanlı nazirin “pişik qulaqları” sosial mediada marağa səbəb oldu

Pakistanın Hayber- Pantunha bölgəsində təhsil naziri Shoukat Yousufzainin “Facebook”dan canlı yayımlanan mətbuat konfransı zamanı maraqlı görüntülər ortaya şıxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, sözügedən tətbiqin bir xüsusiyyəti olan “pişik qulağı” açıq şəkildə unudulub və nəticədə ortaya qeyri-adi görüntülər çıxıb.

Görüntülər sosial mediada bir çox izləyicinin marağına səbəb olub.

Xəta tez bir zamanda ortadan qaldırılsa da, sosial media istifadəçiləri Youzafzai və digər nazirlərin pişik qulaqları ilə olan fotolarını sosial mediada paylaşıb.

