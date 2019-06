Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının növbəti qonağı aşıq Zülfiyyə olub.



Zülfiyyə xanım həmkarı aşıq Sərdarın qadın aşıqları qəbul etmirəm fikrinə münasibət bildirib:



"Aşıq Sərdarın dedikləri qulağıma çatıb. Qadın aşıqları qəbul etmirəm deyənlər başqa nə desin?! Çünki qadın aşıqları toya aparırlar kişi aşıqları aparmırlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.