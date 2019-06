Dillər Universiteti Türk Sinologiya mərkəzləri ilə əlaqələri genişləndirir

Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) nəzdində fəaliyyət göstərən Konfutsi İnstitutunun könüllüsü İlham Abbasov Türkiyənin ən yaxşı 40 universitetinin siyahısına daxil olan “Cümhuriyyət” Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin müdiri Yunok Şin ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İ.Abbasov görüşdə xanım Yunok Şinə ADU-da Çinşunaslıq ixtisasında təhsil və elmin uğurlu inkişafı, Çinin “Bir kəmər-bir yol” qlobal layihəsi çərçivəsində tarixi İpək Yolunun dirçəlməsi üzrə aparılan tədqiqatlar, ADU-nun Konfutsi İnstitutunun tədris və ictimai təbliğatı barədə ətraflı məlumat verib.

Xanım Yunok Şinə ADU Konfutsi İnstitutunun direktoru, professor Rafiq İldırım oğlu tərəfindən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi çoxtərəfli fəaliyyətinə həsr olunmuş azərbaycan və çin dilində “Heydər Əliyev və Çin (seçilmiş müsahibələr, məktublar, çıxışlar)” və “İlham Əliyev – iki qədim xalqın dostluğunun müasir davamçısı” adlı kitabları hədiyyə edilib.

ADU-nun Konfutsi İnstitutunun direktoru Rafiq İldırım oğlugörüşlə bağlı bildirib ki, Çin dili və mədəniyyəti mərkəzləri ilə türk mərkəzlərinin əməkdaşlığı, köçəri türklərin Çinlə münasibətləri, türk sivilizasiyasının Çin mədəniyyətinə təsiri, Çinin “Bir kəmər-bir yol” konsepsiyasının reallaşdırılması mövzusunda birgə elmi araşdırmaların həyata keçirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

