Bu layihəyə çox təəccüblənəcəksiniz! -FOTOLAR

Queenstaunda yaşayan Cennifer Allnut adlı qadın qaya parçalarını toplayaraq qeyri-adi bir layihəyə imza atıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Queenstaunun geniş bir mədənçilik keçmişi var və burada hər yerdə qeyri-adi daşlar tapmaq mümkündür. Bu fikirlə işə başlayan qadın bir kolleksiyaya başlamağa qərar verib. öz hobbisi olaraq başladığı bu iş zaman keçdikcə birlik sənəti layihəsinə çevrilib.

Qadın topladığı müxtəlif ölçülərdəki qayaların üzərinə həqiqi kimi görünən göz rəsmləri çəkir və onları ağıla gələ biləcək hər yerdə gizlədir. Onun şüarı isə gözlər tapılana və ya əbədi yox olana qədər bir mənzərəyə çevriləcək.

