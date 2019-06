"Bunun hesabını verəcəksən" - Ərdoğandan İmamoğluna

"Dürüst ol,dürüst. Siyasətə dürüstlük yaraşır. Biz İstanbulumuzu bu yalançılara təslim etməməliyik. Qapı qapı gəzəcəyik, telefonlarımız susmayacaq. 31 mart seçimlərinin İstanbuldakı qalibi heç şübhəsiz "AK Parti" olacaq.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, bu sözləri Sultanbəyli mitinqindəki açıqlamasında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. O həmçinin İmamoğlunun sözləri barədə danışıb və bildirib ki, dediklərinə görə hesab verəcək:

"Binəli Yıldırım qardaşımın rəqibinə səslənirəm: Oğurladılar sözü hüquqi deyil, siyasidir. Biz siyasətçilər biriləri birşey oğurladısa, oğurladı deyərik. Valimizə it dedi, seçimdən sonra bunun hesabını verəcəksən. Hərkəs yerini, həddini biləcək."

