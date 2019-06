Sahibkarların müraciətləri müsbət həll edilib

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə mikro, kiçik və orta sahibkarlardan daxil olan müraciətlər dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində öz müsbət həllini tapır.

Metbuat.az bildirir ki, Göygöl rayonunda sənaye və ictimai-iaşə sahələri üçün əlcək istehsalı ilə məşğul olan, bu sahədə ölkəmizdə ilk və tək yerli istehsalçı - “Xanni 2017” MMC-nin xaricdən xammal idxalı ilə bağlı müraciəti Dövlət Gömrük Komitəsinin və Gəncə şəhəri üzrə “KOB Dostu”nun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində öz müsbət həllini tapıb.

Göygöl rayonunun Quşqara kəndində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Elşən Məmmədovun mərmər emalatxanasının sənədləşdirilməsi ilə bağlı müraciəti də dövlət-özəl əməkdaşlıq platforması çərçivəsində müsbət həll edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.