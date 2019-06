Yevlaxda qəbiristanlıqda yanğın baş verib.





Metbuat.az məlumat verir ki, hadisə rayonun Yuxarı Qarxun kənd qəbiristanlığında baş verib. Yanğın qəbiristanlığın geniş ərazisini əhatə edib.

Alovun söndürülməsi üçün əraziyə FHN-nin yanğınsöndürmə briqadası cəlb olunub. (APA)

