"Neftçi"nin UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Neftçi" Moldovanın "Speranta" komandası ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Bakıda olacaq.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 11-də və 18-də keçiriləcək.

