Prezident İlham Əliyev minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 250 manat müəyyən edilib.



Sərəncam 2019-cu ilin sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

