MSK-da işləyənlərin də maaşları artdı

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 1893 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi bərədə sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncam Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) üzvlərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə imzalanıb.



Sərəncamla Seçki Komissiyası üzvlərinin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilib:



Sədr – 3060 manat



Sədrin müavini – 2845 manat



Katib – 2110 manat



Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü – 1920 manat.



Sərəncam 2019-cu il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

