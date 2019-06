Neftçala sakini odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alıb.





Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Astanlı kəndində baş verib.



Kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Şəhrizad Nail oğlu Fərzəliyev sağ bud nahiyəsindən aldığı güllə yarası ilə Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.



Yaralının dediyinə görə, o, Məhəbbət adlı şəxs tərəfindən güllələnib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

