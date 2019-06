Bu gün səhər saatlarında Bakıda yol qəzası baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, yol nəqliyyat hadisəsi bir qədər əvvəl Babək prospektində qeydə alınıb.



Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilir ki, yol qəzası səbəbindən də hazırda qeyd edilən hissədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkərində sıxlıq müşahidə edilir. (Baku.ws)

