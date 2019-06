28 yaşlı Jazmina Daniel dodaqlarda çəkdiyi rəsmlərlə "İnstagram"da xeyli izləyici kütləsi toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsasən cizgi film qəhrəmanlarının rəsmini çəkən rəssamın əsərləri maraqla qarşılanır.

Həmin rəsmləri sizə təqdim edirik:

