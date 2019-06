Transfer çalışmalarını sürdürən "Qalatasaray" bir yandan da heyətindəki oyunçulara göz gəzdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, istanbullular Belhanda ilə bağlı son qərarını açqılayıb. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Əl İttihad"ın da radarına düşən mərakeşli "Qalatasaray"da qalıb Çempionlar Liqasında çıxış etməyi daha üstün tutub. Qeyd edək ki, 29 yaşlı oyunçu bu mövsüm "aslanların" heyətində meydana çıxdığı 35 oyunda 4 qol vurub və 10 qol ötürməsi edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.