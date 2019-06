Seyfdən külli miqdarda pul oğurladı - "İsti izlərlə" polisə yaxalandı

Səbail RPİ-nin 9-cu Polis Bölməsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini mənzilindən içərisində 15.000 manat və 15.000 ABŞ dolları, habelə 40.000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları olan seyfin və mobil telefonunun oğurlandığını bildirmişdir.

Metbuat.az məlumat verir ki, müraciətlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılmışdır.

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Dəyanət Şirəliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdır.

Araşdırmalar aparılır.

