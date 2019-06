Bazar günü evləndiyi həyat yoldaşından ayrılan Zerrin Özer xəstəxana çıxışında belə görüldü

Türkiyəli sənətçi Zerrin Özer bazar günü 3 ildir münasibətdə olduğu Murad Akıncı nigah masasına oturmuşdu.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, nigah fotolarının yayılması ilə bir çox qadın “2. Sayfa” proqramı ilə telefon bağlantısı quraraq Akıncının fırıldaqçı olduğunu iddia edib. Öyrəndikləri qarşısında böyük şok yaşayan və boşanma qərarı alan Özer dünən axşam xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəstəxananın çıxışında əlil arabasında pərişan halda görülən Özerin meneceri onun sağlamlıq vəziyyəti haqda məlumat verib.

O, müğənninin evində əsəb sarssıntısı keçirdiyini və huşunu itirdiyini deyib. Panik atak xəstəsi olduğu deyilən Özeri xidmətçiləri evində huşunu itirmiş şəkildə tapıb.

