Gənc həkim bu səbəblə peşəsindən uzaqlaşdırıldı - Hər kəsin etirazına səbəb oldu

Myanmarda həkim işləyən Nang Mve San adlı qadın çox qəribə bir səbəblə işindən uzaqlaşdırıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, gənc qadının tibb lisenziyası Myanmar Tibb Təşkilatı tərəfindən ləğv olunub. Hadisə qarşısında şok yaşayan Nang Mve San bunun səbəbini öyrənməyə çalışıb.

Təşkilat səbəb olaraq gənc qadının sosial media paylaşımlarını göstərib.

Bu paylaşımların Myanmar ənənələrinə uyğun olmadığını deyən təşkilatın bu qərarı bir çox insanın etirazına səbəb olub.

Tənqidlərə məruz qalan Tibb Təşkilatı gənc qadının iddialı paylaşımlarını sona çatdırdıqda sənətinə geri dönə biləcəyini bildirib.

San isə təşkilatın bu açıqlamasından sonra geri addım atmayacağını deyib.

