Yeni mövsümün hazırlıqlarını bütün sürəti ilə davam edən "Arsenal" heyətdə düşünmədiyi futbolçularını bir-bir açıqlayır.

Metbuat.az bildirir ki, baş məşqçi Unay Emeri sərgilədəyi oyundan razı qalmadığı və ilinə 20 milyon avro qazanan türk əsilli almaniyalı futbolçu Mesud Özillə yolları ayırmaq qərarına gəlib. Qeyd edək ki, 30 yaşlı ulduz futbolçu mövsüm boyu "Arsenal" forması ilə oyuna çıxdığı 35 qarşlaşmada rəqib qapıçıları 6 dəfə məyus edib və 3 qolun məhsuldar ötürməsini verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.