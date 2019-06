Müğənni Yusif Mustafayev "Şou ATV" proqramında müzakirələrə səbəb olacaq addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Əməkdar artist Kəmalə Rəhimliyə həsr olunan verilişdə qeyri-etik sözlərdən istifadə edib.

Sənətçi aparıcı Nanə Ağamaliyevaya bildirib ki, efirdə canlı ifa etmək istəyir. Bu zaman o, şəxsi ansamblına üz tutaraq ""Xodu" ver ə, köpəkoğlu" deyib.

Bu məqamda bildirək ki, sözügedən proqram bazar ertəsi günü yayımlanıb. (Qafqazinfo)

