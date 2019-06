Ukrayna Ali Radasının deputatı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Milli Cəbhə” partiyasının üzvü olan Dmitri Tımçuk evində silah təmizləyən zaman özünü güllələyib.

Deputatın bədbəxt hadisə zamanı ölməsini keçmiş daxili işlər nazirinin məsləhətçisi Anton Qeraşenko da təsdiqləyib. (modern.az)

