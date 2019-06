Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı özünü asıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində baş verib.

Kirayə evdə yaşayan və Bakı Metropoliteninin Mühafizəsi üzrə Polis Şöbəsinin əməkdaşı olan serjant Rəşid Hətəmov yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.