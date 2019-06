Gəncədə külli miqdarda pul oğurlamış yeniyetmələr tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəpəz RPİ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində iyunun 11-də rayon sakini A.Məmmədovun içərisində 27600 manat, qızıl-zinət əşyaları və bank kartları olan çantasını oğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri olan 2 yeniyetmə saxlanılıb.

Araşdırma aparılır. (day.az)

