Heyətini gücləndirməkdə davam edən "Qalatasaray" türk əsilli futbolçunu transfer etməyə yaxındı.

Metbuat.az bildirir ki, sözləşmə ilə ispaniya "Vilyareal"ına məxsus olan Enes Ünal ilə "aslanlar" yaxından maraqlanır. Son mövsümü "Valyodolid"də keçirən 22 yaşlı gənc hücumçunun Çempionlar Liqasında oynamaq istəməsi və daim meydanda olmaq istəyi transferi sürətləndirən amillər arasındadır. Qeyd edək ki, Enes Ünal "Valyodolid"də keçirdiyi bu mövsüm 6 qola müəllif edib, 3-un isə ötürməsini edib.

