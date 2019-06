Məşhur reperin konsertində geyimi arxadan cırıldı - FOTOLAR

Məşhur reper Kardi B konsertə xoşagəlməz hal ilə üz-üzə qalıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, Kardi ABŞ-dakı konsertdə rəqs edərkən geyimi arxadan yırtılıb. Bunun fərqində olmayan reper, şouya davam edib. Ön sıralarda oturan bir cütlük onu bu barədə xəbərdar edib. Səhnə işçilərinin köməyi ilə konsertə ara verən Kardi bir neçə dəqiqədən sonra yeni geyimdə səhnəyə qayıdıb.

Qeyd edək ki, Kardi yaxın zamanda yağ aldırma əməliyyatı keçirmiş, ayaqlarının şişməsi səbəbi ilə bütün konsertlərini təxirə salmışdı.

