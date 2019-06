Türkiyənin məşhur popçusu Hadisə fanatını məhkəməyə verdi.

Metbuat.az bildirir ki, Hadisə onu mesajlarla narahat edən fanatından şikayətci olub. Müğənni Ümit S. adlı şəxsin ona davamlı olaraq təcavüz mesajları yolladığını iddia edib.Məşhur sənətçinin şikayəti əsasında istintaq başladan prokurorluq, mövzu ilə bağlı məhkəmənin başlanılmasına qərar verib. Ümit S. haqqında 6 il 6 aya qədər həbs qərarı çıxarılıb. Məhkəmənin gələcək günlərdə baş tutması gözlənilir.

