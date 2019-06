​Özcan Dəniz həyat yoldaşından boşanır?

Keçən il evlənən Feyza Aktan və Özcan Dəniz son zamanlarda boşanacaqları iddialarıyla gündəmə gəliblər.

Metbuat.az məlumat verir ki, Dənizin sosial media hesabından paylaşdığı “Atalar Günü” mesajı da bu iddiaları daha da gücləndirdi. Feyza Aktan ilə Özcan Dəniz keçən il Dənizin Zekirayköydəki villasında sadə bir mərasimlə dünya evinə girmişdi. 2018-ci ilin mayında oğulları Kuzeyi qucaqlarına alan cütlükdən pis xəbər gəldi! Özcan Dəniz, “Atalar Günü”ndə oğlu Kuzeylə şəklini paylaşaraq, “Sən yaşadığım hər şeydən üstünsən. Hər şeyə də dəyərsən oğlum. Bu günümüz əlimizdən acımadan alınsa da bilirəm ki, qalan bütün günlər bizim olacaq. Ən yaxın dostum, sənə doğulduğunda söz verdiyim kimi həmişə yanında olacam. Atalar Günü”m mübarək...” sözlərini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.