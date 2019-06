"Bavariya"dan ayrılan Mats Hummels yenidən "Borussiya"ya qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dortmund klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb. 30 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. Almaniya millisinin üzvü yeni klubunda ilinə 10 milyon avro qazanacaq. “Borussiya”nın Hummelsə görə “Bavariya”ya ödəyəcəyi təzminat məbləği isə 38 milyon avrodur.

Qeyd edək ki, Hummels 2008-2016-cı illərdə də “Borussiya”nın formasını geyinib.

