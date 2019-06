Tankerləri İran vurub, sübutlar var - ABŞ

“Oman körfəzində tankerlərə təşkil edilən hücumların arxasında İranın olduğuna dair sübutlar əldə edilib”.

Metbuat.az BBC-yə istindən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ donanmasının Mərkəzi Komandanlığından açıqlama verilib. Açıqlamada qeyd edilir ki, bölgədəki müttəfiqlərlə aparılan birgə əməliyyat nəticəsində hücumların minalarla təşkil edildiyinə dair dəlil aşkar edilib.

“Tankerlərdəki fəsadlar hücumun havadan həyata keçirilmədiyini göstərir. Mərmilər İran ordusunun hərbi paradda nümayiş etdirdiyi minalara bənzəyir. Minalar suyun dibinə yerləşdirilir” - deyə açıqlamada qeyd edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

