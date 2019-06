Türkiyə ən çox qaçqın qəbul edən ölkədir

BMT-nin Ali Komissarlığı qaçqınların yerləşməsi ilə bağlı hesabat yayıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, hesabata görə, ötən il 70 milyon 800 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Sənədə görə, qaçqınların mühacirət etdiyi ölkələr arasında ilk sırada Türkiyə qərarlaşıb. Əksəriyyəti suriyalı olmaqla Türkiyə 3,7 milyon qaçqın qəbul edib.

Ümumiyyətlə Türkiyə bu göstəriciyə görə 5 ildir siyahının ilk sırasındadır. Əhalisinin sayına görə ən çox qaçqın qəbul edən ölkə isə Livandır. İordaniya bu göstərici üzrə 3-cü yerdədir. Qeyd edək ki, sabah mühacirlər günüdür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

