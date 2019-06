"Evimə - "Barselona"ya qayıtmaq istəyirəm" - Neymar

PSJ-nin hücumçusu Neymar komandadan ayrılmaq istəyir.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, braziliyalı futbolçu yenidən “Barselona”da oynamaq arzusundadır. 27 yaşlı forvardın artıq bu istəyini Paris klubunun sahibi Nasser Əl-Xəlafiyə çatdırdığı bildirilir. İddiaya görə, Neymar qətərli iş adamına “Daha PSJ-də oynamaq istəmirəm. Evimə qayıtmaq istəyirəm. "Barselona"nı tərk etməməliydim” deyib.

PSJ rəhbərliyinin də təcrübəli hücumçu ilə yolları ayrımağa hazır olduğu deyilir. Klub rəhbəri Əl-Xəlafi bir neçə gün əvvəl verdiyi açıqlamada Neymarın PSJ-yə məcbur gətirilmədiyini bilidirib və oynamaq istəməyənə qapının açıq olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, Neymar 2013-2017-ci illərdə "Barselona"da oynayıb.

