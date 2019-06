İspaniya millisinin baş məşqçisi dəyişib.

Metbuat.az-ın İspaniya Futbol Federasiyasına istinadən verdiyi xəbərə görə, Luis Enrikeni onun köməkçisi Robert Moreno əvəzləyib.

Qeyd edək ki, L. Enrike ötən il Rusiyada keçirilmiş dünya çempionatında yaşanan uğursuzluqdan sonra İspaniya millinin sükanı arxasına keçib. O son zamanlar ailəsində baş verən problemlərə görə yığmaya rəhbərlik edə bilmirdi.

