Limon suyunu sarımsaqla qarışdırıb için - İnanmayacaqsız

Limon suyu və sarımsaqla hazırlanan qarışıq, damar sərtlikləri, damar yağlanması, damar tıxanıqlıqları və təzyiq kimi problemləri birdəfəlik aradan qaldırır.

Evinizdə özünüz hazırlaya bilərsiniz.

– 2 Litr heç su qatılmamış sıxılmış limon suyu

– 40 diş soyulmuş və əzilmiş sarımsaq

– Ağzı bərk bağlanan tünd rəngli bir qab (2 litrlik şüşələr də istifadə edilə bilər)

Hazırlanması:

2 litrlik qaba limon suyu ilə doldurun. Soyulmuş 40 diş orta boy sarımsağı əzərək limonun içinə atıb şüşənin qapağını möhkəm bağlayın. 25 gün normal ilıq bir yerdə saxlayın və hər gün bir neşə dəfə az çalxalayın. Təxminən 25 gün sonra sarımsaqların limon suyunun içində əridiyini görəcəksiniz.

25 gün sonra hazır vəziyyətə gələn qarışıqdan hər sabah səhər yeməyindən yarım saat öncə yarım çay stəkanı için. Bunu hər gün davamlı olaraq və mümkünsə eyni saatda edin. Bu qarışığın içinə əsla başqa bir maddə (şəkər tozu, duz, tam verici və s.qatmayın)

Faydaları:

1. Bütün damar iltihablarını müalicə edir, tıxanan damarları açır, damar sərtliklərini və təzyiqin qarşısını alır.

2. Xolesterol və lipidi aşağı salır, zərərli yağların xaric olunmasını təmin edir, arıqladır, bədəndəki şəkər balansını qoruyur.

3. Böyrək və öd daşlarını əridir,sidik qovucudur, bədəndəki şişkinliyi yox edir.

4. Mədə və on iki barmaq bağırsağın müalicəsində faydalıdı.

5. Bütün revmatik ağrıların qarşısını alır.

6. Beyin hüceyrələri və bütün sinir sistemlərini yeniləyir, sinirdəki aksiyon potensialını nizamlayıb irəli-refleksin sürətini artırır, iflic riskini azaldır.

7. Bədənin immunitet sistemini son dərəcə mükəmməl vəziyyətə gətirir və hər cürə alergiyanı xüsusilə də damar mənşəli və stressə bağlı dəri alergiyalarını kökündən əngəlləyir.

Metbuat.az

