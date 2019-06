Afrikada inanılmaz hadisə yaşanıb

Metbuat.az xəbər verir ki, otlaq ərazilərindən birində qəribə formalı əşya tapılıb. Sakinlər dərhal aidiyyatı qurumlara məlumat verib.

Araşdırmalaradan sonra tapılan əşyanın dinozavr dərisi olduğu açıqlanıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.